Турчинов станет главой штаба «Евросолидарности»

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов возглавит штаб партии «Европейская солидарность».



«Меня не интересует депутатский мандат или государственные должности, но чтобы помочь объединительному процессу и подготовить качественные кадры эффективных управленцев, я принял предложение возглавить штаб, который создает ведущая украинская оппозиционная политическая сила "Европейская солидарность"», — написал Турчинов в Facebook.



С 22 февраля до 27 ноября 2014 года — председатель Верховной Рады. С 23 февраля по 7 июня 2014 года — исполняющий обязанности президента Украины. На внеочередных выборах в Верховную Раду 26 октября 2014 года Турчинов был избран народным депутатом от «Народного фронта».