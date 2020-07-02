Украина в ОБСЕ: На Донбассе погибли 3094 украинских военных, 12 тысяч ранены

В ходе военных действий на Донбассе погибло 3094 украинских военных, ранения получили почти 12 тысяч бойцов. Об этом заявил начальник Главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ генерал-лейтенант Леонид Голопатюк во время онлайн-заседания Форума сотрудничества безопасности ОБСЕ, передает «Укринформ».



«Кроме того, война уже унесла жизни 3353 гражданских лиц, еще более 7 тыс. украинских граждан были ранены и искалечены. Около 1,8 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома», — сообщил генерал-лейтенант.