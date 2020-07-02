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Украина в ОБСЕ рассказала о российском гражданстве «омбудсвумен ДНР» и ее недвижимости в Москве

02 июля 2020, 23:05

Украина в ОБСЕ рассказала о российском гражданстве «омбудсвумен ДНР» и ее недвижимости в Москве

Украинская делегация во время онлайн-заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ 2 июля указала на наличие российского гражданства у так называемого омбудсвумен группировки «ДНР» Дарьи Морозовой. Об этом в комментарии «Укринформу» сообщил заместитель постпреда Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

«Мы продолжаем предоставлять делегациям государств-участников ОБСЕ информацию о высокопоставленных чиновниках и гражданах РФ, занимающих официальные должности в российских оккупационных администрациях на Донбассе. На этот раз мы проинформировали о так называемом омбудсмене ДНР Дарье Морозовой», — отметил Лоссовский.

Так, украинская делегация сообщила, что «уполномоченная по правам человека» в «ДНР», которая приобщена российской стороной к переговорам в рамках Трехсторонней контактной группы, имеет гражданство РФ и в дальнейшем планирует жить в Москве, где она уже владеет недвижимостью. Морозова получила воинское звание «капитан» от экс-главы «ДНР» Александра Захарченко, а также медаль от российской Ассоциации ветеранов войны.

Во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 21 мая украинская делегация продемонстрировала копии российских паспортов главы «ДНР» Дениса Пушилина, а также Владислава Дейнего и Натальи Никаноров — «министров иностранных дел» «ЛНР» и «ДНР» соответственно, участие которых на переговорах в Минске продвигает Россия.

Позже Украина проинформировала делегации стран-участниц ОБСЕ об отдельных назначениях российских чиновников на должности в «ДНР», включая «заместителя премьер-министра», «министра финансов», «председателя ЦИК» и «главу верховного суда».

ТЕГИ

Организации
ОБСЕ

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