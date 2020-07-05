ОБСЕ зафиксировала повреждения жилого дома в Ясиноватой

Миссия ОБСЕ обнаружила повреждения жилого дома в оккупированной Ясиноватой, а также свежие воронки в Крутой Балке. Об этом сообщается в отчете миссии.



Беспилотник миссии 1 июля зафиксировал повреждения крыши и внешней стены на втором этаже двухэтажного жилого дома на юго-западной окраине неподконтрольной правительству Ясиноватой.



Наблюдателям не удалось определить тип примененного вооружения и направление огня.



Кроме этого, 3 июля в Ясиноватой команда СММ видела вмятину на железных воротах у дома на ул. Советской, 108.



«По оценке, повреждение образовалось вследствие попадания пули (7,62 мм), выпущенной из западо-северно-западного направления. Житель (в возрасте 40–50 лет) рассказал, что в 06:20 утра того же дня он был дома, когда услышал свист, после чего что-то попало в ворота», - говорится в отчете.



Также 1 июля беспилотный летательный аппарат СММ малого радиуса действия зафиксировал 4 воронки в 700 м к юго-западу от подконтрольного боевикам села Крутая Балка.