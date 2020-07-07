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Четверо украинских военных получили ранения на Донбассе после полудня

07 июля 2020, 18:08

Четверо украинских военных получили ранения на Донбассе после полудня

Четверо военнослужащих получили ранения вследствие обстрелов на Донбассе с начала текущих суток. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

По данным штаба, с начала суток боевики семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе и из вооружения, которое должно быть отведенным от линии боевого соприкосновения.

Отмечается, что противник вел обстрелы из гранатометов, артиллерийских систем калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометов, вооружения БМП, противотанкового ракетного комплекса, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

«Подразделения Объединенных сил решительно ответили на все огневые провокации противника, заставив агрессора вернуться к соблюдению режима тишины. Потери противника уточняются... Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой», — говорится в сводке.

В штабе также отметили, что еа всех трех участках разведения сил и средств режим «тишина» соблюдался.

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