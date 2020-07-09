Резников: Выборы в ОРДЛО пройдут по специальному закону после решения вопросов безопасности

Местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) состоятся после решения вопросов безопасности, поэтому голосование будет внеочередным и пройдет по специальному закону. Об этом заявил глава МинВОТ, вице-премьер-министр и первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников, передает «Интерфакс-Украина».



Он отметил, что назначение местных выборов в ОРДЛО в рамках специального закона предусмотрено Комплексом мер по выполнению Минских соглашений, а также привязано к закону об особенностях местного самоуправления.



«Если мы вернемся к закону, который еще иногда называют законом об "особом статусе", принятому прошлой каденцией Верховной Рады и продленному до 31 декабря нынешним созывом, то в нем, в том числе, есть ссылка на необходимость принятия закона об особенностях выборов там », - сказал он.



По словам Резникова, Верховная Рада должна говорить только о местных выборах на подконтрольной территории Украины, а выборы в Крыму и ОРДЛО после их деоккупации будут проходить по отдельному закону, поэтому это абсолютно несвязанные вещи.



«В случае проведения очередных выборов на избирательную кампанию отводится 90 дней. А на внеочередных выборах, а именно о них будет идти речь, поскольку очередные местные выборы были в 2015 году, но они не состоялись на территории ОРДЛО, кампания длится 60 дней. То есть когда будет принят Верховной Радой закон о внеочередных выборах в ОРДЛО, это будет специальный закон», — отметил он.



Резников подчеркнул, что украинская власть хотела бы, чтобы местные выборы в конце октября прошли по всей территории страны, но это произойдет только после того, как будут решены вопросы безопасности, о которых идет речь в Минских соглашениях.



«В данном случае это: вывод иностранных войск, разоружение, демобилизация всех незаконных воинских и не воинских вооруженных формирований, установление контроля со стороны правительства Украины над украинско-российской границей, возможность проведения мониторинговой миссии со стороны БДИПЧ ОБСЕ, соблюдение Копенгагенского стандарта проведения выборов и законов Украины», — напомнил он.

9 июля профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять проставление № 3809 «О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года)».



Согласно документу, выборы в оккупированном Крыму и ОРДЛО назначаться и проводиться не будут, и станут возможными только после разоружения и вывода всех незаконных вооруженных формирований, российских войск, их военной техники с территории Украины, восстановления полного контроля Украины над границей и восстановления конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях.