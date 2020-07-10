ГСЧС: На Луганщине еще тлеют отдельные очаги

Сегодня пожар сухой травы и лесного массива на территории Новоайдарского района Луганской области локализован, открытого огня нет. Однако отдельные очаги продолжают тлеть. Об этом сообщает ГСЧС.



«Остаются 5 отдельных очагов пожара в кварталах Боровского лесничества ГП "Северодонецкое ЛМГ" и возгорания на полигоне твердых бытовых отходов коммунального предприятия "Северодонецьккомунсервис" на площади около 6 га. В настоящее время угрозы распространения нет», — сообщили в ГСЧС.



Отмечается, что тушение пожара осложняется порывистым ветром



На месте пожара продолжает оставаться развернутый оперативный штаб.