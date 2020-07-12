Трое военных получили ранения на Донбассе за минувшие сутки

Трое украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов со стороны боевиков за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



В течение субботы, 11 июля, боевики 10 раз открывали огонь по украинским позициям, используя минометы калибра 120-мм и 82-мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



Под огнем оказались позиции ООС вблизи Водяного, Марьинки, Авдеевки, Новотошковского, Майорска и Орехово. В результате обстрелов были ранены трое военнослужащих.



«Их оперативно доставили в медицинские учреждения и оказана неотложная помощь врачей», — отметили в штабе.