Рада проведет внеочередные заседания два дня подряд

Еще одно внеочередное заседание Верховной Рады состоится во вторник. Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков.



«Сейчас будет подготовлено еще одно распоряжение главы Верховной Рады о созыве внеочередного заседания Верховной Рады завтра в 15 часов по требованию 158 народных депутатов Украины», — сказал он во время заседания согласительного совета руководителей фракций и групп парламента.



В частности, на внеочередном заседании во вторник депутаты Рады планируют внести изменения в некоторые законы об усовершенствовании условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии.



Среди документов, внесенных в повестку дня также указан законопроект о внесении изменений в закон «О лекарственных средствах», в закон о государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров «Артек» и «Молодая гвардия», касающиеся «дополнительной государственной поддержки этих детских центров на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения COVID-19». Также парламентарии рассмотрят законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей.



Также внеочередное заседания парламента состоится сегодня, 13 июля, в 14:00 по требованию президента Владимира Зеленского.



В повестке дня сегодняшнего внеочередного заседания указано 13 вопросов. Среди них — постановление о назначении даты местных выборов в Украине 25 октября, изменения в государственный бюджет.