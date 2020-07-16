Зеленский: Шестой год мы защищаем наш суверенитет от российской агрессии. Украина делает все ради мира

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина делает все для наступления справедливого мира на своих территориях.



«Дорогие украинцы! Сегодня, шестой год подряд, мы защищаем свой суверенитет от российской агрессии. Мы платим за это высокую цену — жизнь наших граждан. Сегодня весь цивилизованный мир признает, что Украина делает все для наступления такого желаемого мира. Справедливого мира. Мира в нашем понимании этого слова. Именно того мира, где государственный суверенитет будет господствовать в реальности, а не на бумаге», — сказал он во время выступления на торжественном заседании Верховной Рады по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.



Зеленский подчеркнул, что Украина не может вернуть погибших, но должна вернуть все свои территории. «Вернуть веру в правду и справедливость. Чтобы то, ради чего погибли наши герои, никогда не оказалось бесполезным. Я убежден, что шанс достичь это у нас, украинцев, есть только в одном случае — если все мы объединимся. Так же, как и 30 лет назад», — заявил он.