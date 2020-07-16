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«Динамо» обыграло «Зарю» в «матче за второе место» в чемпионате

16 июля 2020, 20:51

«Динамо» обыграло «Зарю» в «матче за второе место» в чемпионате

Киевское «Динамо» обыграло луганскую «Зарю» в предпоследнем туре Украинской премьер-лиги. Счет в Киеве завершился со счетом 3:1.

Уже на второй Артем Громов реализовал выход один на один с вратаерм «Динамо» Георгием Бущаном.

На 13-й минуте Виктор Цыганков сравнял счет. Через две минуты Сергей Сидорчук дальним ударом вывел киевскую команду вперед. На 34-й минуте Цыганков оформил дубль.

Перед туром луганчане опережали киевлян на одно очко и заняли бы второе место по итогам чемпионата в случае победы. Теперь же «Динамо» опережает «Зарю» на два балла. Киевскому клубу нужно не проиграть «Колосу» в последнем туре, чтобы финишировать на втором месте, которое позволяет сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

В параллельном матче черниговская «Десна» проиграла «Александрии» со счетом 1:3 и лишилась шансов на второе место.

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