В России сгорел рейсовый автобус из Донецка. Есть пострадавшие

Фото: ГУ МЧС России по Липецкой области

В Липецкой области России рейсовый автобус, который ехал из Донецка в Санкт-Петербург, столкнулся с «Газелью». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС РФ.



Авария произошла на 375-м километре трассы М-4 «Дон» в Елецком районе около населенного пункта Хмелинец. После столкновения автобус загорелся. Отмечается, что прибывшие пожарные оперативно потушили возгорание и оказали помощь пострадавшим.



Автобус сильно выгорел. В нем было 39 граждан Украины, в том числе ребенок. Пострадали пять человек.



Трех пострадавших госпитализировали, остальных пассажиров отвезли в гостиницу.