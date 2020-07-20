ОБСЕ видела обустройство новых позиций боевиками вблизи участка разведения

В ночь с 16 на 17 июля наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали обустройство новых позиций боевиками в районе неподконтрольного правительству села Петровское. Об этом сообщается в отчете миссии.



«БПЛА впервые зафиксировал, как копали углубление (не зафиксировано по данным наблюдения от 5 июля 2020 года), по оценке, для подготовки к обустройству нового укрытия восточнее недавно вырытой траншеи вблизи юго-восточного угла участка разведения», — говорится в отчете.



За пределами участка разведения, ориентировочно в 50 м к востоку от вышеупомянутого углубления, беспилотник миссии обнаружил строительные материалы, колоды и предположительно брезент, примерно в 10 м к востоку от его восточного края.