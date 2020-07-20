Суд продолжит рассмотрение апелляции на приговор Януковичу в сентябре

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции на приговор Оболонского райсуда Киева по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича на 10 сентября. Об этом сообщил адвокат Януковича Андриана Фозекош в комментарии «Укринформу».



«На заседании адвокаты выступили с речью по результатам апелляционного рассмотрения, то есть была стадия дебатов. И на следующем заседании — 10 сентября в 15:00, продолжится стадия дебатов», — сказала адвокат.



24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил Виктора Януковича к 13 годам заключения за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны. Согласно приговору суда, срок отбывания наказания Януковичу будет отсчитываться с момента его задержания.