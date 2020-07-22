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В 9 городах Донецкой области ограничили подачу воды из-за аварий

22 июля 2020, 09:29

В 9 городах Донецкой области ограничили подачу воды из-за аварий

В результате двух сегодняшних аварий была ограничена подача воды в девять городов Донецкой области. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.

Уточняется, водоснабжение ограничено в Константиновке, Дружковке, Торецке, Покровске, Часов Яре, Мирнограде, Доброполье, Волновахе и Мариуполе.

«Уменьшение подачи воды произошло по каналу Северский Донец-Донбасс и второму Донецкому водоводу», — отметил Кириленко.

Глава области рассказал, что одна из аварий — порыв на магистральном водоводе диаметром 1400 мм вблизи Славянска. Вторая авария — повреждения в результате обстрела трубопровода диаметром 2300 мм и 2100 мм от насосной станции третьего подъема в районе Торецка.

Порыв вблизи Славянска произошел около двух ночи на участке между вторым и третьим подъемом второго Донецкого водовода. «На данный момент продолжается ремонт поврежденного участка — ремонтники "Воды Донбасса" обнаружили трещину длиной 3 метра вдоль заводского сварочного шва», — сообщил Кириленко.

В результате проведения ремонтных работ частично прекращено водоснабжение городов Константиновка и Дружковка, поселка Петровка и поселков Щербиновка и Новгородское Торецкого городского совета. Всего — 75 401 человек (39 720 абонентов).

Кириленко добавил, что поврежденные в результате обстрела участки в «серой зоне» у Торецка пока не ремонтируются. Сотрудники компании «Вода Донбасса» обследуют места повреждений.

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