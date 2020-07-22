В Константиновке несовершеннолетний расстрелял двух мужчин, защищая отца

В Константиновке несовершеннолетний парень расстрелял двух мужчин, пытаясь защитить своего отца от нападения. По факту возбуждено уголовное производство. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.



На место происшествия полицейские обнаружили тело 47-летнего краматорчанина без признаков жизни и 34-летнего мужчины с огнестрельным ранением.



«Установлено, что потерпевшие приехали к своему знакомому в Константиновку для разрешения конфликта. Во время ссоры проснулся несовершеннолетний сын хозяина. Увидев драку, парень решил защитить отца. Он пошел в гараж, где взял отца ружье и сделал два выстрела в сторону обидчиков, нанеся смертельные телесные повреждения одному и ранив другого», — говорится в сообщении.



Сейчас продолжаются следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз.



По факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по статье 15 части 2, статьи 115 части 2 пункт 1 «Оконченное покушение на убийство» Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.