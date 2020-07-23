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Полиции сдался бывший боевик «ДНР», который строил блокпосты в Авдеевке

23 июля 2020, 15:50

Полиции сдался бывший боевик «ДНР», который строил блокпосты в Авдеевке

В Авдеевке правоохранителям сдался бывший боевик группировки «ДНР», сообщает Покровский отдел полиции.

По данным правоохранителей, 37-летний местный житель примкнул к боевикам ради заработка и принимал участие в строительстве блокпостов в Авдеевке.

«Мужчина рассказал, что в июне 2014 года он не имел постоянного заработка. Тогда его товарищ, который на тот момент уже был боевиком «ДНР», позвал на работу. Мужчина начал работать на строительстве блокпосту на окраине Авдеевки. Однако уже через две недели человек разочаровался в идеологии террористов, понял, что заработной платы он не получит и решил покинуть ряды боевиков», - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина решил сдаться добровольно, узнав о программе «Повертайся додому».

Сейчас в отношении него открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины.

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Авдеевка

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