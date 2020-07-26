Штаб ООС: Режим тишины дополнительно будут контролировать командированные украинские военные

В штабе Операции объединенных сил сообщили, что готовятся к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения, которое должно начаться с 27 июля 2020 года.



«По масштабу, подобных мероприятий не было за весь период проведения операции», — отмечается в сообщении.



Отмечается, что соблюдение режима прекращения огня будут контролировать специально командированные для этого военные.



«Начиная с 00.01 27 июля, на каждой из наших позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют большой боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН», — сказано в заявлении штаба ООС.



В штабе акцентировали внимание на том, что это позволит не отвлекать личный состав подразделений Объединенных сил от выполнения боевых задач и предупредить возможные провокации.



«Вместе с тем, [дополнительный контроль] не лишит украинских воинов возможности самозащиты, как это гарантирует 51 статья Устава ООН», — добавили в штабе.



Также, согласно сообщению, следить за соблюдением режима прекращения огня будут корреспонденты СМИ на линии соприкосновения.



«С целью объективного информирования украинского общества и мирового сообщества о текущей ситуации в Донецкой и Луганской областях на различных участках линии разграничения предусмотрена работа корреспондентов и съемочных групп отечественных и иностранных СМИ. Также штаб операции возобновляет практику информирования общественности о текущей ситуации через уполномоченного представителя», — заявили в штабе ООС, отметив, что осознают возможность провокационных действий противника с целью сорвать перемирие.