Офис генпрокурора: Граждане Кыргызстана, Боснии и Бразилии воевали на Донбассе в рядах боевиков

Офис генерального прокурора зарегистрировал уголовные производства по фактам участия иностранцев в составе незаконных вооруженных формирований РФ в вооруженном конфликте против Украины. Об этом информирует пресс-служба ведомства.



В частности, прокуроры установили, что, начиная с 2014 года и по сегодняшний день, не менее 3 граждан Киргизской Республики, 5 граждан Боснии и Герцеговины и 7 граждан Бразилии участвовали в боях на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований.



«Иностранные наемники «служили» в составе различных подразделений НВФ РФ. В частности, в так называемых 14 батальоне территориальной обороны «Призрак», 11 отдельном мотострелковом полку «Восток», 5 отдельной мотострелковой бригаде «Оплот», частной военной компании «Вагнер», - говорится в сообщении.



В соответствии со ст. 47 дополнительного протокола І 1977 года к Женевским конвенции о защите жертв войны, они являются наемниками, а их действия - нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года, отмечают в ОГП.



Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.