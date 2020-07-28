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Офис генпрокурора: Граждане Кыргызстана, Боснии и Бразилии воевали на Донбассе в рядах боевиков

28 июля 2020, 20:58

Офис генпрокурора: Граждане Кыргызстана, Боснии и Бразилии воевали на Донбассе в рядах боевиков

Офис генерального прокурора зарегистрировал уголовные производства по фактам участия иностранцев в составе незаконных вооруженных формирований РФ в вооруженном конфликте против Украины. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

В частности, прокуроры установили, что, начиная с 2014 года и по сегодняшний день, не менее 3 граждан Киргизской Республики, 5 граждан Боснии и Герцеговины и 7 граждан Бразилии участвовали в боях на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований.

«Иностранные наемники «служили» в составе различных подразделений НВФ РФ. В частности, в так называемых 14 батальоне территориальной обороны «Призрак», 11 отдельном мотострелковом полку «Восток», 5 отдельной мотострелковой бригаде «Оплот», частной военной компании «Вагнер», - говорится в сообщении.

В соответствии со ст. 47 дополнительного протокола І 1977 года к Женевским конвенции о защите жертв войны, они являются наемниками, а их действия - нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года, отмечают в ОГП.

Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

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