В Украине 1061 человек заболел коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в Украине зафиксирован 1061 новый случай заболевания коронавирусом. Кроме того, 737 ранее заболевших выздоровели, а 26 человек умерли.



Об этом сообщается на сайте системы мониторинга коронавируса СНБО.



За все время пандемии в Украине подтверждено 74 219 случаев заболевания COVID-19. Из них 40 613 человек выздоровели, а 1 764 — скончались. Продолжают болеть 31 842 человека, что на 298 больше, чем днем ранее.



Ситуация в регионах:

Отметим, что в Донецкой области облгосадминистрация сообщила о 905 случаях коронавируса за все время пандемии.



Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано во Львовской области (146), Харьковской области (143), Ивано-Франковской области (127) и в Киеве (108).



Вчера, 3 августа, выявили 990 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией; 2 августа сообщалось о 1 112 инфицированных, 1 августа — 1 172 случаях, 30 июля зафиксирован абсолютный антирекорд — 1 197 новых заразившихся, 29 июля сообщалось о 1022 новых заболевших COVID-19.



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