В Украине 1061 человек заболел коронавирусом за сутки

Отметим, что в Донецкой области облгосадминистрация сообщила о 905 случаях коронавируса за все время пандемии.
Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано во Львовской области (146), Харьковской области (143), Ивано-Франковской области (127) и в Киеве (108).
Вчера, 3 августа, выявили 990 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией; 2 августа сообщалось о 1 112 инфицированных, 1 августа — 1 172 случаях, 30 июля зафиксирован абсолютный антирекорд — 1 197 новых заразившихся, 29 июля сообщалось о 1022 новых заболевших COVID-19.
Дополняется...