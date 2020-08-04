Криклий просит Кабмин разрешить высадку пассажиров поездов в «красной зоне»

Министр инфраструктуры Владислав Криклий обратился к правительству с инициативой разрешить остановки поездов во время карантина в «красных зонах» исключительно для высадки пассажиров. Об этом он сообщил в эфире «Громадського радіо».



«Мы обратились к правительству, чтобы можно было высадку обеспечить, потому что здесь вопрос в том, чтобы мобильность коронавируса не распространялась, разумеется, что высадку сделать это не проблема. Человек может выйти из поезда, но назад уже не зайдет и понятно, что подсаживаться на остановке в Тернополе уже не будет. Сейчас мы подходим к такой логике, и я надеюсь, что завтра на правительстве такие изменения в постановление сделают», - сказал Криклий.



Он подчеркнул, что когда поезд приближается к красной зоне и высадки - посадки пассажиров не будет, то пассажиров нужно предупреждать заранее.



«Укрзализныця» с 3 августа отменяет остановки поездов в Луцке и Тернополе из-за усиления карантинных мер. Также была отменена продажа билетов на поезда в Луцк и Тернополь и в обратных направлениях на основании решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.