В Донецкой области выявили 21 заболевшего коронавирусом за день

За вторник, 4 августа, в Донецкой области выявили 21 нового заболевшего коронавирусной болезнью. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Из них семеро заболевших — в Краматорске, трое в Славянске. По два новых инфицированных выявлены в Бахмуте, Константиновке, Доброполье и Мангушском районе. По одному новому пациенту с COVID-19 зафиксировано в Мариуполе, Белозерском и Бахмутском районе.



Глава ДонОГА уточнил, что среди заболевших есть один медработник. Также одна из инфицированных — жительница Черновцов, которая временно находилась на Донетчине.



«Опять имеем заметный рост заболевших в области. Это опасная тенденция, которая может привести к усилению карантинных ограничений. Поэтому призываю всех к ответственному поведению», — подчеркнул Кириленко. Он призвал соблюдать социальную дистанцию, использовать индивидуальные средства защиты, избегать скоплений людей.



На подконтрольной Украине части Донетчины за все время пандемии зафиксировано 926 случаев COVID-19. Их них 731 человек выздорове, а 12 — умерли. На лечении остается 183 человека.