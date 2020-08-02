Кабмин выделит деньги на жилье для 55 переселенцев

Кабинет министров выделит 5,6 миллиона гривен на покупку жилья людям, которые стали вынужденными переселенцами в результате конфликта на Донбассе. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.



«Сегодня такие средства будут дополнительно выделены», — отметил он.



Шмыгаль уточнил, что на эти деньги для 55 переселенцев будет куплено 18 квартир и один дом.



Минреинтеграции отмечает, что за счет средств субвенции в Донецкой области будет приобретено 10 квартир в Краматорске и 8 квартир в Покровске. Один дом купят в Приморске Запорожской области.



В целом в 2020 году, за счет средств субвенции, планируется приобрести ориентировочно 66 квартир и 9 домов для проживания примерно 235 переселенцев.



Смотрите также: