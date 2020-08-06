ОБСЕ зафиксировала запрещенный соглашением беспилотник на Донетчине

Миссия ОБСЕ зафиксировала полет беспилотника в Донецкой области. В то время как в соглашении о соблюдении режима тишины от 22 июля идет говорится о запрете полетов всех летательных аппаратов. Об этом сообщается в отчете миссии.



«4 августа, находясь примерно в 1 км к юго-западу от н. п. Воздвиженка (бывш. Красный Пахарь; подконтрольный правительству, 66 км к северо-востоку от Донецка), команда СММ видела не принадлежащий миссии БПЛА, который летел на высоте примерно 150 м над позицией патруля», - говорится в отчете.