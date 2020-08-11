В Краматорске установят памятник Стусу

В Краматорске Донецкой области планируют установить памятник украинскому поэту-диссиденту Василию Стусу. Об этом сообщает «UA Донбасс».



Монумент будет выглядеть как белая арка, в центре которой разместят металлический портрет поэта.



Памятник планируют установить на перекрестке улиц Дружбы и улицы Василия Стуса. Окончательное решение примет общественность.



Улица Стуса (а ранее Социалистическая) в Краматорске получила свое название в рамках декоммунизации в 2016 году.



В 2016 году имя Стуса присвоили Донецкому национальному университету, который переехал в Винницу в начале вооруженного конфликта на Донбассе.