В Украине выявили 1433 заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в Украине выявлено 1 433 новых заболевших коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга коронавируса СНБО.



Также сообщается, что сутки выздоровели 752 ранее заболевших, а 19 человек умерли.



За все время пандемии в Украине подтверждено 84 548 случаев заболевания COVID-19. Из них 45 686 человека выздоровели, а 1 970 — скончались. Продолжают болеть 36 892 человек, что на 662 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число заболевших коронавирусом за сутки выявлено в Киеве (182), во Львовской(166), Харьковской (139), Ивано-Франковской (128), Черновицкой (113) областях.



Вчера, 11 августа, сообщалось о 1 158 новых заболевших коронавирусной болезнью.