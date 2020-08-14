ДТЭК может обесточить госшахту в Угледаре

ДТЭК может обесточить шахту им. М.С. Сургая в Угледаре за задолженность по электроэнергии более 19,4 млн гривен. Об этом сообщает сообщает пресс-служба поставщика электроэнергии Yasno.



«Кроме того, не поступают платежи за электроэнергию, потребленную в августе, в сумме 13,2 млн гривен. Гарантий уплаты руководство не предоставляет, поэтому шахта может быть полностью отключена от электроснабжения уже 18 августа», - говорится в сообщении.



В ДТЭК отметили, что уведомили руководство госшахты о возможном отключении. Соответствующую заявку YASNO передал оператору системы распределения. Угледарский городской совет также уведомлен о возможном отключении.

В компании также напомнили, что на время карантина Кабмином Украины было запрещено осуществлять ограничения ниже технологического минимума потребления электрической энергии угледобывающих предприятий.

Постановление Кабинета Министров №641 отменило этот запрет с 1 августа.