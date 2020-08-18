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В Донецкой области показали первый мобильный ЦНАП. Он будет работать и у КПВВ

18 августа 2020, 13:31

В Донецкой области показали первый мобильный ЦНАП. Он будет работать и у КПВВ

В Донецкую область прибыл первый из пяти мобильных центров предоставления административных услуг, который был куплен в рамках программы развития ООН. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Первый такой мобильный ЦНАП будет направлен в Северскую объединенную территориальную громаду, где в течение месяца продлится испытания оборудования и подготовка персонала. После этого он начнет работать на территории громады и вблизи КПВВ «Майорск». Ожидается, что услугами мобильного ЦНАПа воспользуются жители неподконтрольных территорий.

Отмечается, что мобильный ЦНАП может оказывать все услуги, предусмотренные в стационарных центрах. В нем есть четыре рабочих места, но при необходимости можно добавить и дополнительное место работы специалиста. Мобильный ЦНАП оборудован гидравлическим подъемником для маломобильных групп населения, системой кондиционирования воздуха, зоной ожидания, туалетом.

В целом, проект будет реализован в два этапа: в этом году будут куплены мобильные ЦНАПы для Северской ОТГ, Марьинки и Мариуполя; в следующем года — для Угледара и Курахово. Они будут обслуживать жителей отдаленных населенных пунктов, а также предоставлять административные услуги людям, пересекающим линию разграничения.

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