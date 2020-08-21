Под Луганском на мине подорвался тракторист

Вчера, 20 августа, во время полевых работ неподалеку от поселка Металлист под Луганском (неподконтрольная Украине территория) на взрывном устройстве подорвался 49-летний тракторист. Об этом сегодня сообщает «МЧС» при группировке «ЛНР».



Предполагается, что подрыв произошел на противотанковой мине.



Владелец поля, который сообщил об инциденте, отвез пострадавшего в Луганский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.



Мужчине был поставлен диагноз «минно-взрывная травма». После осмотра от госпитализации и дальнейшего обследования он отказался.