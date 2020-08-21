Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Под Луганском на мине подорвался тракторист

21 августа 2020, 12:40

Под Луганском на мине подорвался тракторист

Вчера, 20 августа, во время полевых работ неподалеку от поселка Металлист под Луганском (неподконтрольная Украине территория) на взрывном устройстве подорвался 49-летний тракторист. Об этом сегодня сообщает «МЧС» при группировке «ЛНР».

Предполагается, что подрыв произошел на противотанковой мине.

Владелец поля, который сообщил об инциденте, отвез пострадавшего в Луганский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Мужчине был поставлен диагноз «минно-взрывная травма». После осмотра от госпитализации и дальнейшего обследования он отказался.

Читайте также:

ОБСЕ: Участки разминирования на Донбассе еще не согласованы, но стороны к этому приблизились

ТЕГИ

События
подрыв
Места
Луганск

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:36
В «ДНР» снова пообещал сократить комендантский час
12:58
«ЛНР» заявила о двух новых случаях COVID-19 и одной смерти
12:40
Под Луганском на мине подорвался тракторист
10:50
«ДНР» выявила 59 заболевших короанвирусом за стуки. Два человека умерли
09:42
ОБСЕ заметила новые мины у городов Донбасса, которые устанавливают по обе стороны конфликта
23:56
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
22:43
«ДНР» сделала еще один день выходным
22:21
Яременко из «Слуги народа» хочет, чтобы выборы состоялись в Крыму и ОРДЛО
22:02
На переговорах по Донбассу спорят из-за постановления о местных выборах. Что там написано?
19:45
«ДНР» откроет «Еленовку» на один день
15:13
В «ДНР» рассказали, как начнется учебный год на фоне COVID-19. Школьники могут не носить маски на уроках
13:42
«ДНР» приговорила к 11 годам тюрьмы местного жителя за «шпионаж»
11:50
«ЛНР» сообщила о 4 новых случаях коронавируса
10:46
«ДНР» о коронавирусе: 41 заболевший и двое умерших за сутки
22:37
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости
все новости
13:36
В «ДНР» снова пообещал сократить комендантский час
13:09
Холодницкий покинул должность главы Специальной антикоррупционной прокуратуры
12:58
«ЛНР» заявила о двух новых случаях COVID-19 и одной смерти
12:40
Под Луганском на мине подорвался тракторист
12:25
«Слуга народа» остается лидером симпатий избирателей, но рейтинг падает — данные социологов
11:56
В ВСУ коронавирусом заболели еще 43 человека
11:13
Зеленский сообщил, что его сын переболел коронавирусом
10:50
«ДНР» выявила 59 заболевших короанвирусом за стуки. Два человека умерли
10:20
Кравчук пока не направлял обращение в Верховную Раду по выборам на Донбассе, о котором просит Россия
09:55
Минздрав объединяет больницы «первой» и «второй» волны из-за большого числа заболевших COVID-19
09:42
ОБСЕ заметила новые мины у городов Донбасса, которые устанавливают по обе стороны конфликта
08:57
В Украине выявили 2 106 заболевших коронавирусом за сутки. Общее число превысило 100 тысяч
08:10
Выборы на Донбассе. Кто и почему не дает проголосовать людям? ►
07:46
Штаб ООС рассказал о двух нарушениях «режима тишины» за сутки
23:56
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
все новости
ВИДЕО
Выборы на Донбассе. Кто и почему не дает проголосовать людям? ►
21 августа, 08:10
Отдыхать в Украине или лучше дома пересидеть? Выясняем на «Линии соприкосновения» ►
20 августа, 19:05
«Награду Сурков вручал». Опубликован разговор с «вагнеровцами», которые воевали на Донбассе
18 августа, 19:27

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция