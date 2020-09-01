В Донецкой области выявили 45 заболевших коронавирусом за сутки

За понедельник, 31 августа, коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали у еще 45 жителей Донецкой области, в том числе у четырех детей и трех медработников. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Диагноз подтвержен у:



• 10 человек в Краматорске (мужчины 85, 35, 65, 73 и 62 лет, женщины 59, 46, 37, 22 и 23 лет);

• 10 в Мариуполе (мужчины 34, 46, 36, 30 и 53 лет, 17-летняя девушка, женщины 34, 48, 31 и 38 лет);

• 9 в Славянске (новорожденный мальчик, 16-летний парень, мужчины 36, 48 и 31 года, 12-летняя девочка, женщины 67, 68 и 31 года);

• 4 в Мангушском районе (мужчина 34 лет, женщины 45, 42 и 39 лет);

• 3 в Бахмуте (2-летняя девочка, женщины 48 и 62 лет);

• 3 в Никольском районе (мужчины 59 и 67 лет, женщина 54 лет);

• 2 в Угледаре (женщины 58 и 81 года);

• по 1 в Николаевке (женщина 50 лет), Дружковке (мужчина 48 лет), Лиманской ОТГ (женщина 73 лет) и Славянском районе (мужчина 18 лет).



За все время пандемии на подконтрольной Украине территории Донетчины выявили 1 467 случаев COVID-19. Из них 1 020 человек уже выздоровели, а 19 — умерли. Продолжают лечение 428 пациентов.