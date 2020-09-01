В каких громадах Донецкой области выборы точно не состоятся. Список

Местные выборы в Донецкой области не будут проводиться в 10 территориальных громадах. Соответвующий документ опубликован на сайте Центральной избирательной комиссии.



В перечень территориальных громад, где определены невозможность проведения местных выборов вошли Светлодарская и Торецкая городская территориальные громады, Мирненская и Ольгинская поселковая, а также Волновахская и Угледарская городские территориальные громады, Сартанская поселковая территориальная община, Очеретинский поселковая, а также Авдеевская и Марьинская городские территориальные громады.



11 августа 2020 года отдельные городские советы в Донецкой области обращались к президенту Украины о возвращении избирателям прав в отдельных территориальных общинах Донецкой и Луганской.



Однако в соответствующем документе, опубликованном на сайте ЦИК, указано, что во внимание принято Постановление от 8 августа 2020 № 161 «О невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020».