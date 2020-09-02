В Донецкой области скончался известный местный активист Сергей Зикеев

В Донецкой области сегодня на 68-м году жизни скончался Сергей Зикеев — известный в регионе проукраинский общественный деятель и местный политический активист.

Причиной смерти родственники назвали болезнь сердца.

Зикеев несколько раз баллотировался в Верховную Раду от политической партии «Наша Украина» и был помощником-консультантом народного депутата Петра Порошенко 4-5 созывов.



В 2014 году он переехал из оккупированного Россией Донецка в подконтрольную правительству Дружковку (Донецкая область). До этого в Донецке Зикеев возглавлял Куйбышевский районный центр занятости населения.



Зикеев много лет возглавлял в Донецке областную организацию партии «Наша Украина».

Зикеева похоронят 4 сентября в Дружковке.