Опрос: Зеленскому не доверяет 49% украинцев

Президенту Владимиру Зеленскому не доверяют 49% граждан, что на 18% больше, чем в декабре 2019 года. Об этом говорится в результатах опроса Центра Разумкова с фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива" с 3 по 9 июля.



Помимо доверия к Зеленскому наблюдается тенденция снижения уровня доверия и другим к органам власти. Так, в декабре 2019 года недоверие Кабинету министров высказывали 51,5% опрошенных, а в июле 2020-го — уже 72%; Верховной Раде — 54% и 75% соответственно.



Уровень недоверия к судебной системе также высокий — 77,5%, Верховному Суду — 69%, местным судам — 67,5%. Прокуратуре не доверяют 73% опрошенных, НАБУ — 71%, специализированной антикоррупционной прокуратуре — 70,5%, Антикоррупционному суду — 70%, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции — 70%.



Национальной полиции не доверяют 58% опрошенных, доверяют — 33%; патрульной полиции — 54% и 35% соответственно, СБУ 56% и 31%.



Отмечается, что граждане не доверяют государственному аппарату в целом за исключением структур, которые обеспечивают оборону государства и безопасность.



Больше всего украинцы доверяют Вооруженным силам — 65% опрошенных, Церкви — 63%, волонтерским организациям — 63%, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям — 53%, добровольческим батальонам — 53%, Государственной пограничной службе — 52%, СМИ Украины — 50%, Национальной гвардии — 49%, общественным организациям — 47%.



В опросе приняли участие 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением аннексированного Крыма и отдельных районов Донбасса.