Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Опрос: Зеленскому не доверяет 49% украинцев

04 сентября 2020, 12:30

Опрос: Зеленскому не доверяет 49% украинцев

Президенту Владимиру Зеленскому не доверяют 49% граждан, что на 18% больше, чем в декабре 2019 года. Об этом говорится в результатах опроса Центра Разумкова с фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива" с 3 по 9 июля.

Помимо доверия к Зеленскому наблюдается тенденция снижения уровня доверия и другим к органам власти. Так, в декабре 2019 года недоверие Кабинету министров высказывали 51,5% опрошенных, а в июле 2020-го — уже 72%; Верховной Раде — 54% и 75% соответственно.

Уровень недоверия к судебной системе также высокий — 77,5%, Верховному Суду — 69%, местным судам — 67,5%. Прокуратуре не доверяют 73% опрошенных, НАБУ — 71%, специализированной антикоррупционной прокуратуре — 70,5%, Антикоррупционному суду — 70%, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции — 70%.

Национальной полиции не доверяют 58% опрошенных, доверяют — 33%; патрульной полиции — 54% и 35% соответственно, СБУ 56% и 31%.

Отмечается, что граждане не доверяют государственному аппарату в целом за исключением структур, которые обеспечивают оборону государства и безопасность.

Больше всего украинцы доверяют Вооруженным силам — 65% опрошенных, Церкви — 63%, волонтерским организациям — 63%, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям — 53%, добровольческим батальонам — 53%, Государственной пограничной службе — 52%, СМИ Украины — 50%, Национальной гвардии — 49%, общественным организациям — 47%.

В опросе приняли участие 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением аннексированного Крыма и отдельных районов Донбасса.

ТЕГИ

Прочее
Опрос

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:53
В списки на «паспорт ДНР» включили всех работников предприятия. Теперь говорят: это ошибка кадровиков
12:06
«ДНР» перекроет центр Донецка 8 сентября
10:27
«ДНР» выявила 21 заболевшего COVID-19 за сутки
09:38
За сутки в ОРЛО — один человек умер, еще у 21-го подтвердили COVID-19
09:08
В поселке Макеевки произошел масштабный пожар: двое погибших, сгорели 9 домов
22:52
Пушилин трижды за неделю анонсировал открытие «границы» с Луганском. Об украинских КПВВ — ни слова
16:34
Шесть пассажиров автобуса пострадали при ДТП в Донецке. Водитель умер от инфаркта
15:52
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 4 сентября
12:47
ОБСЕ впервые увидела мины на дороге в Донецке
10:19
В «ДНР» заявили о 31 новом случае COVID-19 и 3 умерших за сутки
10:06
«ЛНР» сообщила о новой смерти от коронавируса и 12 заболевших
09:33
Бывший «премьер ДНР» Бородай рассказал, что «регулярно» посещает Донбасс
22:37
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 сентября
20:10
Под Шахтерском произошел масштабный полевой пожар
14:32
«ДНР» вернула «пошлину» на товары из России после того как отменила ее на прошлой неделе
все новости
14:03
В Донецк пытались скрыто провезти 250 тысяч гривен
13:39
Встречи глав МИД и советников «нормандской четверки» планируются в сентябре. Резников надеется, что осенью пройдет и саммит лидеров
12:53
В списки на «паспорт ДНР» включили всех работников предприятия. Теперь говорят: это ошибка кадровиков
12:30
Опрос: Зеленскому не доверяет 49% украинцев
12:06
«ДНР» перекроет центр Донецка 8 сентября
10:59
В ВСУ сейчас болеют коронавирусом 613 человек
10:56
Welt: Евросоюз не будет вводить санкции против Лукашенко
10:33
ОБСЕ: С начала перемирия на Донбассе произошло более 900 нарушений
10:27
«ДНР» выявила 21 заболевшего COVID-19 за сутки
09:49
В Донецкой области выявили еще 30 заболевших коронавирусом
09:38
За сутки в ОРЛО — один человек умер, еще у 21-го подтвердили COVID-19
09:08
В поселке Макеевки произошел масштабный пожар: двое погибших, сгорели 9 домов
08:44
Очередной антирекорд: 2723 случая коронавируса выявили за сутки в Украине
08:17
Спасатели и военные продолжают тушить пожары в Луганской и Харьковской областях
07:56
Уволили из-за карантина. Как защитить свои права? Объясняем ►
все новости
ВИДЕО
Уволили из-за карантина. Как защитить свои права? Объясняем ►
04 сентября, 07:56
Можно ли заболеть COVID-19, покурив кальян? Да! И вот почему ►
03 сентября, 08:00
Карантин отменили. Как прошел День города в Донецке ►
31 августа, 08:41

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

® — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция