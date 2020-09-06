Коронавирусом в ВСУ заболели еще 37 человек

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины коронавирус диагностировали у 37 человек. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Шестеро человек госпитализированы в Национальный военно-медицинский клинический центр «ГВКГ», а также в Военно-медицинские клинические центры Восточного и Западного регионов.



Остальные лечатся дома под наблюдением медицинской службы (Киевская область — 18 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Львовская область — 9 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Закарпатская область — 1 военнослужащий, Харьковская область — 1 военнослужащий).



Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.



По состоянию на 10:00 6 сентября коронавирусом в ВСУ болеют 638 человек. С начала пандемии выздоровели 1303 человека, летальных исходов — 6.