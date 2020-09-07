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В ООН назвали Россию ответственной за водоснабжение Крыма

07 сентября 2020, 14:19

В ООН назвали Россию ответственной за водоснабжение Крыма

Ответственность за обеспечение чистой питьевой водой жителей Крыма лежит как на России, так и на Украине, однако «главную ответственность за обеспечение доступа к воде» несет Россия.

Об этом заявила официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл в комментарии российскому информационному агенству «РИА Новости».

В то же время она добавила, что в соответствии с международным законодательством в области прав человека, Украина обязана поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав и постоянно держать в поле зрения вопрос о том, может ли она принять меры для обеспечения достаточного уровня жизни для всех лиц, находящихся на ее территории.

В аннексированном Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктах в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа Россией начался поэтапный режим ограничения водоснабжения. Отключения затронули около 170 тысяч граждан и 4,5 тысяч юридических лиц. Графики почасовой подачи воды разработаны в связи с обмелением из-за засухи трех водохранилищ.

После ограничения водоснабжения предприятие «Вода Крыма» перестало проводить мероприятия по очистке воды.

По данным крымских властей, в водохранилищах, питающих Симферополь, осталось порядка 20% запасов воды. За последний месяц на полуострове пересохли реки Альма, Черная, Бельбек и Тонас.

До аннексии полуострова Россией в 2014 году Украина обеспечивала до 85% потребностей АР Крым в пресной воде, она поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. В 2017 году Украина перекрыла поставку воды в Крым.

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