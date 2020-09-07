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Зеленский надеется, что дата встречи лидеров «нормандской четверки» определится после встречи советников

07 сентября 2020, 19:24

Зеленский надеется, что дата встречи лидеров «нормандской четверки» определится после встречи советников

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой выразил надежду, что после встречи советников глав государств стран «нормандской четверки» появится понимание, когда состоится встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

«Надеюсь, что после встречи советников лидеров стран "Нормандской четверки" мы поймем, когда предстоит встреча лидеров этих стран. Нам всем надо стараться ради того, чтобы достичь мира», — сказал Зеленский.

Украинский президент ознакомил Науседу с ситуацией на Донбассе. Президент Украины выразил глубокую обеспокоенность грубым нарушением всеобъемлющего перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований, которое произошло 6 сентября и привело к гибели украинского военнослужащего.

Зеленский также выразил благодарность официальному Вильнюсу и лично Науседе за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Стороны обсудили меры, предпринимаемые в Украине и Литве для противодействия распространению коронавируса и минимизации влияния пандемии на граждан.

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