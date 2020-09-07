В Луганской области ликвидировали очередной очаг возгорания

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ликвидировали ещё один очаг возгорания в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.



«7 сентября в 19:10 пожар сухой травы, валежника и лесного массива между с. Айдар и с. Лобачево, который возник 4 сентября, ликвидирован», — говорится в сообщении.



6 сентября пожар сухой травы, валежника и лесных насаждений между селами Лобачево Новоайдарского района и Айдар Станично-Луганского района, возникший 4 сентября, был локализован.



Инженерной техникой создано 12 минерализованных полос для защиты вблизи Лобачево. По состоянию на 7.00 7 сентября спасатели открытого огня не фиксировали, осуществлялось тушение отдельных очагов тления сухой травы, кустарников и лесной подстилки.



Cмотрите также: