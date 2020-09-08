В Мариуполе школам продают парацетамол в полтора-два раза дороже рыночной цены

ООО «Первая мариупольская социальная аптека» 22 апреля продало двум школам из Мариуполя препарат парацетамол в полтора-два раза дороже средней цены по Украине. Об этом свидетельствуют данные мониторинга «Наших грошей» фармацевтических закупок за апрель-июнь в системе «Прозорро».



Речь идет о жаропонижающем и обезболивающем препарате парацетамол в упаковке № 10 по десять таблеток по 200 мг, который производят украинские АО «Лубныфарм», ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» и корпорация «Артериум». В выборку попали 98 закупок, проведенных больницами, госпиталями, школами и другими заказчиками. Средняя цена составила 5,68 гривен за упаковку.



Наиболее высокой оказалась цена для КУ «Мариупольская специализированная школа с углубленным изучением новогреческого языка I-III ступеней № 46» Мариупольского городского совета Донецкой области. ООО «Первая мариупольская социальная аптека» в апреле продало ей две упаковки этого препарата по 10,28 гривен, что почти вдвое дороже средней цены по Украине.



Мариупольская общеобразовательная школа I-III ступеней № 32 в тот же день заказала этой фирме пять упаковок парацетамола в такой же форме выпуска по 8,41 гривен. Это в полтора раза дороже средней цены выборки.



Аптеки в розницу продают такой парацетамол производства «Артериум» по 7,66-9,09 гривен, «Дарница» — по 7,14-9,00 гривен, «Лубныфарм» — по 5,70-9,25 гривен за упаковку.



Владельцы «Первой мариупольской социальной аптеки» — Николай Черников и Сергей Артюшенко из Донецка и Игорь Винецький, Ольга Горинова, Александр Погорелов и Ольга Калинина из Мариуполя. Согласно декларации, после увольнения муж Ольги Калининой максимум до марта 2020 был главным специалистом Донецкой ОГА.



Всего с 2017 года фирма получила мелких подрядов преимущественно у школ на 250 тысяч гривен.