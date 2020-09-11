Медведчук владеет землей на побережье в Болгарии за 20 млн евро

Участки семьи Медведчука в Поморие с. Ахелой, Болгария

Компании семьи украинского олигарха и нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука владеют землей на побережье Черного моря в Болгарии стоимостью 20 миллионов евро. Об этом сообщает Bihus.Info со ссылкой на данные болгарских реестров.



Участки расположены в муниципалитетах Несебр, Поморие и Царево. Это популярные курортные регионы в Бургасской области Болгарии. Часть земли имеет назначение под виллы и курортно-рекреационные здания, часть — под сельское хозяйство.

Участок семьи Медведчука в Царево, с. Лозенец, Болгария

Для покупки зарубежной недвижимости в Болгарии основали пять фирм. Перфект Ленд Пропертиз, Анаптиксис Девелопмент, Ескафеас Констракшнс, Хр. Атанасио Констракшнз и Девелопментс, Политими Джиа Пропертиз.



Компании приобрели почти 23 гектара на болгарском побережье в 2007 году, черед 2 года после ухода Медведчука с должности главы Администрации президента Леонида Кучмы. В то время Медведчук был членом Высшего совета юстиции — важного органа в украинской судебной системе, который влияет на карьеру судей.



Конечным владельцем этих фирм в болгарском реестре компаний указана жена Медведчука телеведущая Оксана Марченко.



В 2018 году Медведчук признавал, что вынужден был оформить бизнес на Марченко из-за американских санкций, введенных в отношении него в 2014-м.



Накануне журналисты выяснили, что семья Медведчука владеет одной из самых дорогих в мире яхт Royal Romance за 200 млн долларов. Яхта, как и земля на болгарском побережье, в декларации Медведчука отсутствуют.