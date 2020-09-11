«Нормандская встреча»: СМИ узнали о договоренности советников о перемирии на Донбассе

Переговоры политических советников лидеров «нормандской четверки» в Берлине продолжаются уже более семи часов. На данный момент есть договоренность, что режим тишины на Донбассе будет продолжен. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.



По данным собеседника издания, никаких изменений в перемирии на Донбассе не будет.



«Точно режим тишины будет продолжен. Никаких радикальных изменений не будет, несмотря на провокации», — сообщил источник.



Он также опроверг заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, о том, что повестка дня встречи была навязана российской стороной.



«Повестка дня была согласована Францией, Германией и Украиной», — подчеркнул собеседник.



Сначала встреча на уровне советников лидеров государств «нормандской четверки» планировали провести 28 августа. Однако встречу перенесли.