Коронавирус в Украине подтвердился почти у 3 тысяч человек за сутки

За прошедшие сутки, 14 сентября, коронавирус в Украине подтвержден у 2905 человек. Кроме этого, 1267 человек выздоровели, 53 ранее заболевших умерли. Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



С начала пандемии в стране без учета оккупированной территории зафиксировано 159 702 случаев заболевания коронавирусом. Из них 70 810 человек выздоровели, 3 264 пациента умерли. Продолжают лечение 85 628 человек, что на 1 585 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число случаев COVID-19 вчера выявлено в Тернопольской (390), Харьковской (307), Одесской (306) областях, а также в Киеве (285).