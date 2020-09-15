В Луганской области зарегистрировано 16 сообщений о нарушениях избирательного процесса

Полиция Луганской области зарегистрировала 16 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства с начала избирательной кампании. Об этом сообщила спикер ведомства Татьяна Погукай.



По результатам проверок открыто 2 уголовных производства по ст. 158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу реестра) и ст. 160 (подкуп избирателя или члена избирательной комиссии) УК Украины.



К уголовному производству по ст. 158 приложены материалы проверки по фактам возможных нарушений представителями одной из политических партий и депутатами городского совета, о которых рассказал автор видео «Открытое обращение к Президенту Украины, Председателю СБУ, МВД и депутатам ВРУ».



В Северодонецке полиция проверяет факт возможного назначения специалистов теризбиркома (бухгалтер, системный администратор и тому подобное). Информацию об этом распространил один из пользователей Facebook.



В Кременной в полицию поступило сообщение о том, что у благотворительного фонда одного из кандидатов в депутаты проходит собрание граждан. Данное сообщение зарегистрировано.