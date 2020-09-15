Зеленский заявил о невозможности проведения выборов на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул невозможность проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей до возвращения контроля Украины над этими территориями. Об этом он сказал на встрече с первым председателем австрийского Национального совета Вольфгангом Соботкой.



«Президент Украины отметил невозможность проведения этих выборов до вывода иностранных войск и незаконных вооруженных формирований, возвращения контроля Украины над этими территориями. Кроме того, выборы должны состояться честно и прозрачно, с соблюдением международных стандартов», — говорится в сообщении пресс-служба ОП.



Зеленский отметил важную роль австрийской благотворительной организации «Маленькие сердца», которая занимается сиротами и обездоленными детьми в Украине.



В свою очередь Соботка подчеркнул, что Австрия поддерживает урегулирование конфликта на востоке Украины путем переговоров в «нормандском формате».



Также стороны обсудили ряд вопросов межгосударственного сотрудничества.