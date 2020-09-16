Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

СМИ: Кравчук потребовал от Грызлова извинений за слова об «автономии» ОРДЛО

16 сентября 2020, 17:51

СМИ: Кравчук потребовал от Грызлова извинений за слова об «автономии» ОРДЛО

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук обратился к уполномоченному представителю РФ Борису Грызлову с жестким требованием извиниться за слова об ОРДЛО как «их отдельной территории». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

По словам собеседника, слова Грызлова об «автономии» ОРДЛО во время заседания рабочей группы ТКГ по вопросам безопасности вызвало жесткую реакцию со стороны Кравчука.

Кравчук подчеркнул, что такие заявления противоречат нормам международного права, международным договорам Украины, Конституции Украины, нормам ООН и ОБСЕ, позиции стран «Нормандского формата», в том числе РФ, а «ОРДЛО — это территория Украины и такой всегда останется».

Источник сообщил, что Грызлов признал, что «ОРДЛО — это украинская территория и Минские договоренности призваны восстановить территориальную целостность Украины».

Кравчук указал, что Украина стремится к восстановлению своей территориальной целостности и суверенитета, всегда выполняла, и будет выполнять все решения и договоренности о прекращении огня, никогда не ставила под сомнение мандат ОБСЕ и против передачи его кому-либо.

ТЕГИ

Люди
Леонид Кравчук Борис Грызлов
Прочее
Трехсторонняя контактная группа Минские соглашения

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:29
Пятеро человек умерли в ОРДЛО из-за COVID-19. За сутки — 22 новых случая болезни
23:26
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
15:54
В «ДНР» рассказали, когда требуют перевод украинского свидетельства о рождении на русский язык
11:14
«ДНР»: Еще пятеро человек умерли от COVID-19
09:47
ОБСЕ увидела новые траншеи ВСУ и боевиков. Некоторые из них — возле гражданских домов
01:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 сентября
06:06
Боевики ограничивали передвижения миссии ОБСЕ возле Еленовки
20:55
Главные новости Донбасса за неделю
17:45
Выборы в Донецке, заказчик Захарченко и выступление Лепса. Смотрите дайджест НД ►
08:51
За сутки в ОРЛО один человек умер вследствие COVID-19
07:47
«ДНР» заявила о 14 новых случаях COVID-19
18:33
Ермак vs Козак: Встреча по Донбассу в Берлине. Быть ли миру? ►
13:43
Резников: Украина не обещала РФ менять условия проведения выборов в ОРДЛО
07:48
В ОРДЛО — четыре смерти и 30 новых случаев COVID-19 за сутки
18:00
Макеевке «подарили» автобусы. Но они курсируют по городу с зимы
все новости
18:45
Филарет выздоровел от коронавируса
18:01
Штаб зафиксировал два нарушения «режима тишины» за сегодня
17:51
СМИ: Кравчук потребовал от Грызлова извинений за слова об «автономии» ОРДЛО
16:45
У семьи начальника СБУ на Донбассе есть квартира в Испании. Всю собственность оценили в 44 миллиона гривен
16:20
В ГБР назвали 5 причин, повлекших аннексию Крыма
15:52
Справка переселенца в «Дії»: правительство разрешило цифровой документ
15:14
Кабмин пересмотрел условия запрета посещения школ и детсадов из-за COVID-19
14:54
Геращенко: Балух не приходит в сознание после избиения
14:41
Ограничения в «красной» зоне карантина теперь будут определяться совместно с регионом
14:23
Правительство внесло еще один населенный пункт Донбасса в перечень временно оккупированных
14:01
Кабмин разрешит пересекать КПВВ вне очереди людям с инвалидностью, которые едут на лечение
13:56
Более 100 тысяч украинцев проголосуют на выборах без привязки к месту регистрации
13:30
Боевика-россиянина из «ДНР» подозревают в похищении супружеской пары в Макеевке
12:35
В ВСУ второй день подряд фиксируется летальный случай от COVID-19
12:30
В Луганской области произошла пятая смерть от коронавиурса. Выявили 33 заболевших
все новости
ВИДЕО
Выборы в Донецке, заказчик Захарченко и выступление Лепса. Смотрите дайджест НД ►
13 сентября, 17:45
Ермак vs Козак: Встреча по Донбассу в Берлине. Быть ли миру? ►
12 сентября, 18:33
Вакцина против коронавируса: что известно о разработке? ►
11 сентября, 13:05

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

® (R) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция