СМИ: Кравчук потребовал от Грызлова извинений за слова об «автономии» ОРДЛО

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук обратился к уполномоченному представителю РФ Борису Грызлову с жестким требованием извиниться за слова об ОРДЛО как «их отдельной территории». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник, близкий к переговорам.



По словам собеседника, слова Грызлова об «автономии» ОРДЛО во время заседания рабочей группы ТКГ по вопросам безопасности вызвало жесткую реакцию со стороны Кравчука.



Кравчук подчеркнул, что такие заявления противоречат нормам международного права, международным договорам Украины, Конституции Украины, нормам ООН и ОБСЕ, позиции стран «Нормандского формата», в том числе РФ, а «ОРДЛО — это территория Украины и такой всегда останется».



Источник сообщил, что Грызлов признал, что «ОРДЛО — это украинская территория и Минские договоренности призваны восстановить территориальную целостность Украины».



Кравчук указал, что Украина стремится к восстановлению своей территориальной целостности и суверенитета, всегда выполняла, и будет выполнять все решения и договоренности о прекращении огня, никогда не ставила под сомнение мандат ОБСЕ и против передачи его кому-либо.