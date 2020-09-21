Из зоны ООС пытались почтой отправить гранаты и 800 грамм взрывчатки

В Авдеевке задержали местного жителя, который пытался отправить службой экспресс-доставки две гранаты и 800 грамм взрывчатки. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



«Опасные предметы были обнаружены у 43-летнего жителя. По словам мужчины, недавно к нему обратился малознакомый и попросил отправить в Днепропетровскую область коробку с вещами, о содержании которого ничего не сообщил. Показания отправителя будут проверены в ходе досудебного расследования», — говорится в сообщении.



Во время осмотра указанной коробки полицейские обнаружили два корпуса от гранат РГД-5, шесть запалов УЗРГМ-2 и четыре тротиловые шашки по 200 грамм каждая. Изъятая взрывчатка и боеприпасы переданы на экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывными веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.