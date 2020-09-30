Хомчак: Вероятность возобновления локальных боев на Донбассе остается

Вероятность возобновления локальных боевых действий на Донбассе остается, несмотря на эффективность режима прекращения огня. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак, передает управление по связям с общественностью ВСУ.



«На линии разграничения в Донбассе действует полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Его введение позволило существенно снизить огневую активность противника, однако вероятность возобновления локальных боевых действий остается», — сказал Хомчак во время участия в заседании руководителей вооруженных сил стран Вышеградской группы в формате с Украиной в Варшаве.



Хомчак отметил значимость международной поддержки Украины по противодействию российской агрессии.



Он также поблагодарил страны Вышеградской группы за помощь в лечении и реабилитации раненых украинских военнослужащих.