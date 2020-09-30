СМИ: Заседание ТКГ прервалось из-за несанкционированной записи россиянами

Спецпредставительница председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау прервала сегодняшнее заседание ТКГ в режиме видеоконференции в связи с нарушением российской стороной режима конфиденциальности. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу.



«Как выяснилось в ходе заседания, российская сторона вела несанкционированную аудио- и видеозапись работы ТКГ, о чем заявила в ходе заседания. Глава российской делегации, в частности, заявил также о своем намерении в одностороннем порядке публиковать аудио- и видеозаписи переговоров», — отметил собеседник агентства.



По его словам, Грау предложила взять паузу в работе ТКГ и провести внеочередное заседание, чтобы договориться о кодексе поведения и информационной политики, единых для всех участников ТКГ.



Украинская сторона поддержала такую позицию представителя ОБСЕ, подчеркнув, что никто не имеет права нарушать принципы деятельности ТКГ, единолично осуществляя действия, которые противоречат достигнутым договоренностям и международной практике переговоров, в частности конфиденциальных.



«При этом украинская делегация открыта для совместного обсуждения дальнейшего формата работы ТКГ. Украинская сторона настаивает на исключительном мандате и праве ОБСЕ модерировать переговорный процесс. Украинская сторона готова продолжать работу в формате 24/7, но строго придерживается позиции ОБСЕ о формате проведения переговоров в ТКГ», — указал собеседник агентства.