Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

СМИ: Заседание ТКГ прервалось из-за несанкционированной записи россиянами

30 сентября 2020, 21:51

СМИ: Заседание ТКГ прервалось из-за несанкционированной записи россиянами

Спецпредставительница председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау прервала сегодняшнее заседание ТКГ в режиме видеоконференции в связи с нарушением российской стороной режима конфиденциальности. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу.

«Как выяснилось в ходе заседания, российская сторона вела несанкционированную аудио- и видеозапись работы ТКГ, о чем заявила в ходе заседания. Глава российской делегации, в частности, заявил также о своем намерении в одностороннем порядке публиковать аудио- и видеозаписи переговоров», — отметил собеседник агентства.

По его словам, Грау предложила взять паузу в работе ТКГ и провести внеочередное заседание, чтобы договориться о кодексе поведения и информационной политики, единых для всех участников ТКГ.

Украинская сторона поддержала такую позицию представителя ОБСЕ, подчеркнув, что никто не имеет права нарушать принципы деятельности ТКГ, единолично осуществляя действия, которые противоречат достигнутым договоренностям и международной практике переговоров, в частности конфиденциальных.

«При этом украинская делегация открыта для совместного обсуждения дальнейшего формата работы ТКГ. Украинская сторона настаивает на исключительном мандате и праве ОБСЕ модерировать переговорный процесс. Украинская сторона готова продолжать работу в формате 24/7, но строго придерживается позиции ОБСЕ о формате проведения переговоров в ТКГ», — указал собеседник агентства.

ТЕГИ

Прочее
Трехсторонняя контактная группа

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:48
«ЛНР» начнет штрафовать за отсутствие своих «номеров» на машинах с 1 октября
12:57
«ДНР» назвала число коек для больных коронавирусом
10:26
«ДНР» заявила о почти 100 новых случаях COVID-19 и семи смертях
09:43
«ЛНР»: За минувшие сутки выявлено 17 новых случаев заражения COVID-19
08:56
Бизнес-центру в Донецке вернули довоенный вид: вместо фанеры — стеклопакеты
08:22
На Луганщине обстреляли беспилотник ОБСЕ
22:52
Глава «минздрава ЛНР» переболела пневмонией
21:42
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
17:02
ОБСЕ зафиксировала вывоз пациента в Россию из Донбасса
14:38
Боевики отказались показать ОБСЕ место размещения отведенного вооружения
13:27
«ЛНР» изменила правила перемещения товаров через линию соприкосновения
10:29
«ДНР» заявила о 51 новом случае коронавируса и одной смерти
09:39
«ЛНР»: Женщина с ребенком подорвались на взрывном устройстве в Золотом-5
09:37
«ЛНР» сообщила о 35-й смерти от коронавируса
23:59
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
все новости
21:51
СМИ: Заседание ТКГ прервалось из-за несанкционированной записи россиянами
21:45
Кравчук призвал Грызлова не блокировать переговоры по Донбассу: Мы не в СССР
21:22
Грызлов обвинил Киев в срыве «Минска» из-за желания вернуть ОРДЛО на своих условиях
20:19
Луганщину охватили лесные пожары: жителей эвакуируют ►
19:43
Нарушения «режима тишины»: шесть обстрелов за сегодня, ранен украинский военный
19:08
«МГБ ЛНР» пыталось завербовать сотрудницу Луганской ОГА
18:29
Хомчак: Вероятность возобновления локальных боев на Донбассе остается
17:00
«ДНР» три года держит в плену химика-технолога из Донецка
16:48
«ЛНР» начнет штрафовать за отсутствие своих «номеров» на машинах с 1 октября
15:47
В Кремле увидели в словах Фокина «солидаризацию с очевидностью»
15:40
На Луганщине из-за сильного ветра обесточены более 10 тысяч абонентов
15:04
Нарушение перемирия: на Донбассе сообщили о ранении украинского военного в результате обстрела
14:58
Украл оружие в зоне ООС и переслал по почте: военнослужащему вручили подозрение
14:06
В Луганской области 49 новых случаев COVID-19 и две смерти
14:00
Верховная Рада уходит на карантин до 20 октября
все новости
ВИДЕО
Что не так с прямой линией Пушилина, коронавирус наступает, Зе на Донбассе. Смотрите дайджест НД ►
28 сентября, 16:49
О чем говорил Зеленский сегодня на Донбассе? Смотрите в сюжете ►
26 сентября, 22:46
Сможет ли Украина «перезагрузить» Минские соглашения? От этого зависит судьба Донбасса ►
26 сентября, 22:25
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция