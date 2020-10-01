«ЛНР» заявила о двух новых смертях из-за коронавируса

«Минздрав» группировки «ЛНР» за минувшие сутки зарегистрировал два летальных случая из-за осложнений от COVID-19. А также 20 новых случаев инфицирования.



Таким образом, с начала пандемии группировка признала 975 случаев заражения коронавирусной инфекцией и 37 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован COVID-19.



Утверждается, что выписаны 773 человека, которые уже полностью выздоровели.





Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости коронавирусом на неподконтрольных им территориях.