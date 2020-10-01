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«Шахтер» и «Динамо» узнали соперников по группе Лиги чемпионов

01 октября 2020, 19:20

«Шахтер» и «Динамо» узнали соперников по группе Лиги чемпионов

Состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов УЕФА. На этой стадии в турнире примут участие донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».

В группе B «Шахтер» сыграет с «Реалом», «Интером», «Боруссией» (Менхенгладбах).

В группе G «Динамо» достались «Ювентус», «Барселона», «Ференцварош».


Матчи группового раунда стартуют 20 и 21 октября.

Завтра, 2 октября, состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Своего соперника узнает луганская «Заря».

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