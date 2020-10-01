«Шахтер» и «Динамо» узнали соперников по группе Лиги чемпионов

Состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов УЕФА. На этой стадии в турнире примут участие донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».
В группе B «Шахтер» сыграет с «Реалом», «Интером», «Боруссией» (Менхенгладбах).
В группе G «Динамо» достались «Ювентус», «Барселона», «Ференцварош».
Уффф— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 1, 2020
Завершилась жеребьевка группового этапа! Какая группа самая интересная?#жеребьевкаЛЧ pic.twitter.com/GDHifIaLuh
Матчи группового раунда стартуют 20 и 21 октября.
Завтра, 2 октября, состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Своего соперника узнает луганская «Заря».