Пожары на Луганщине, закрытие КПВВ и увольнение Фокина. Донбасс сегодня ►

Смотрите в этом выпуске «Донбасс сегодня»:



• 11 погибших: в Луганской области горят леса, а вслед за ними и единственный регулярно работающий пункт пропуска с неподконтрольными районами



• Как функционирует оставшийся КПВВ в Новотроицком в Донецкой области, кого не вносят в списки «ДНР» и где оказываются люди, которых не пускают домой;



• Витольд Фокин уволен из делегации переговорщиков по Донбассу. Какие заявления разочаровали Офис президента, кто может стать новым членом ТКГ и чего ждать дальше;



• Совместные учения с НАТО и новая стратегия национальной безопасности: каковы шансы Украины на вступление в Альянс?