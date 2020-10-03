Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Пожары на Луганщине, закрытие КПВВ и увольнение Фокина. Донбасс сегодня ►

03 октября 2020, 22:55

Пожары на Луганщине, закрытие КПВВ и увольнение Фокина. Донбасс сегодня ►

Смотрите в этом выпуске «Донбасс сегодня»:

• 11 погибших: в Луганской области горят леса, а вслед за ними и единственный регулярно работающий пункт пропуска с неподконтрольными районами

• Как функционирует оставшийся КПВВ в Новотроицком в Донецкой области, кого не вносят в списки «ДНР» и где оказываются люди, которых не пускают домой;

• Витольд Фокин уволен из делегации переговорщиков по Донбассу. Какие заявления разочаровали Офис президента, кто может стать новым членом ТКГ и чего ждать дальше;

• Совместные учения с НАТО и новая стратегия национальной безопасности: каковы шансы Украины на вступление в Альянс?

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Люди
Витольд Фокин
Прочее
Пожар Ситуация на КПВВ
Места
Луганская область КПВВ Новотроицкое КПВВ Станица Луганская

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:55
Пожары на Луганщине, закрытие КПВВ и увольнение Фокина. Донбасс сегодня ►
12:26
«ЛНР» насчитала около 200 пожаров за последние дни: есть погибшие и пострадавшие, разрушены дома
11:22
«ЛНР» сделала обязательной обсервацию для прибывших «из Украины», если нет теста на COVID-19 из РФ
10:38
«ДНР» заявила о 10 смертях и 100 новых случаях COVID-19
10:26
За сутки в ОРЛО трое умерли и 25 заболели COVID-19
10:00
«ДНР» удалила свои «приказы» о школьных каникулах и дистанционке в техникумах
21:56
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:34
«ДНР» отправила школы на каникулы, а техникумы - на дистанционное обучение
19:52
«ЛНР»: В Славяносербском районе в результате взрыва погиб пенсионер
16:12
«ЛНР»: Порог заболеваемости ОРВИ у пожилых жителей превышен в 8 раз
13:57
«ЛНР» на две недели закрыла школы и перевела вузы на дистанционное обучение
13:27
В Донецкой области в разы превышена норма пыли в воздухе. На улицу лучше лишний раз не выходить
11:39
Красный крест обещает восстановить сгоревший модуль на КПВВ «Станица Луганская»
10:42
«ДНР» сообщила о 90 заболевших и 5 смертях от COVID-19 за сутки
10:26
В Харцызске опять украли букву из инсталляции «Победа»
все новости
00:13
Ермак назвал «анекдотом» назначение Тищенко в ТКГ
22:55
Пожары на Луганщине, закрытие КПВВ и увольнение Фокина. Донбасс сегодня ►
22:19
Ермак заявил, что решения ТКГ по Донбассу не несут политических обязательств для Украины
18:23
Боевики один раз нарушили перемирие с начала суток
16:57
Одиннадцать человек погибли при пожарах на Луганщине
16:43
Заболевшего коронавирусом Порошенко госпитализировали
15:37
Число погибших при пожарах на Луганщине выросло до 10 человек
14:07
Пострадавшие при пожарах на Луганщине пожаловались на недостаточную помощь. Офис омбудсвумен проверяет
13:36
В СНБО обещают взять на учет пользователей «Вконтакте» в течение полугода
12:38
За сутки в ВСУ — 85 случаев COVID-19
12:26
«ЛНР» насчитала около 200 пожаров за последние дни: есть погибшие и пострадавшие, разрушены дома
11:55
Сын мэра Краматорска баллотируется в депутаты горсовета
11:22
«ЛНР» сделала обязательной обсервацию для прибывших «из Украины», если нет теста на COVID-19 из РФ
11:03
В ГПСУ говорят об опасности возобновления работы КПВВ «Станица Луганская»
10:38
«ДНР» заявила о 10 смертях и 100 новых случаях COVID-19
все новости
ВИДЕО
Пожары на Луганщине, закрытие КПВВ и увольнение Фокина. Донбасс сегодня ►
03 октября, 22:55
Сгорела часть КПВВ «Станица Луганская». Пункт пропуска закрыли
01 октября, 13:50
На Луганщине в пожарах погибли четыре человека, есть пострадавшие и эвакуированные ►
01 октября, 08:00
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция